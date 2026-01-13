Латунная насадка
Прочная форсунка из латуни для полива малых и средних садовых площадей. Эргономичная ручка позволяет удобно работать одной рукой, подходит для легкого полива всех видов растений, а также для очистки садово-огородного инвентаря и мебели. Распылительная насадка так же позволяет регулировать интенсивночть полива от мощной струи до водяного тумана. Она сочетает в себе привлекательный дизайн, простоту использования и целый ряд полезных функций. Идеальное решение для садового применения. Данная насадка легко сочетается с любыми системами полива.
Особенности и преимущества
Сделано из латуни
- Гарантированная надежность
Мягкие пластиковые элементы на рукоятке
- Для большего комфорта и защиты.
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,167
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,18
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|103 x 36 x 36
Оснащение
- Количество струй: 2
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Области применения
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента