Латунный двухсторонний соединитель
Высококачественный жесткий двусторонний латунный разъем для соединения двух шлангов и для удлинения шлангов.
Особенности и преимущества
Сделано из латуни
Клик-система
- Подходит для всех известных брендов
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Латунь
|Вес (кг)
|0,043
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,053
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|20 x 20 x 48
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента