Латунный двухсторонний соединитель

Высококачественный жесткий двусторонний латунный разъем для соединения двух шлангов и для удлинения шлангов.

Высококачественный жесткий двусторонний латунный разъем для соединения двух шлангов и для удлинения шлангов.

Особенности и преимущества
Сделано из латуни
Клик-система
  • Подходит для всех известных брендов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Латунь
Вес (кг) 0,043
Вес (с упаковкой) (кг) 0,053
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 20 x 20 x 48
Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова