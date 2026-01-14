Распределитель 2-канальный
2 независимых выхода с регулятором расхода воды
Высококачественный 2-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G3/4 и переходником G1/2 для одновременного полива с помощью двух шлангов. 2-канальный распределитель оснащен двумя штуцерами для подсоединения к крану с двумя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 2-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.
Особенности и преимущества
Два выхода для воды с независимой регулировкой
- Раздельное использование двух выходов для воды на одном водопроводном кране.
С встроенным входным фильтром
- Для долгого срока службы
Плавный соединительный элемент
- Простая фиксация на водопроводных кранах с резьбой 3/4" или 1/2".
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G3/4 + G1/2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,073
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,093
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|50 x 126 x 78
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для очистки садовой мебели и инструмента