Высококачественный 3-канальный распределитель со штуцером для присоединения к крану G1 и переходником G3/4 для одновременного полива с помощью трех шлангов. 3-канальный распределитель оснащен тремя штуцерами для подсоединения к крану с тремя независимыми бесступенчатыми регуляторами и характеризуется оптимизированным расходом воды. Он подходит для использования в сочетании с любыми стандартными садовыми шлангами и подкупает надежным качеством, эргономичной конструкцией и простым и комфортным обращением. Накидная гайка с прочной внутренней резьбой гарантирует легкую и удобную фиксацию на водопроводном кране. 3-канальный распределитель совместим с большинством стандартных систем стыкового соединения.