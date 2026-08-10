Штуцер для присоединения к крану G3/4
Особенности и преимущества
Клик-система
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,01
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|41 x 33 x 33
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|При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
- Полив сада
- Для очистки садовой мебели и инструмента