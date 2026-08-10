Штуцер для присоединения к крану G3/4

Особенности и преимущества
Клик-система
  • Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,01
Вес (с упаковкой) (кг) 0,02
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 41 x 33 x 33
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Области применения
  • Полив сада
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
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Created with AI (artificial intelligence)

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