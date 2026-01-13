Штуцер резьбовой с муфтой

Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Штуцер с резьбой G1 внутренняя резьба, и адаптером под резьбу G3/4. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Очень крепкий
  • Гарантированная надежность
Переходник
  • Подключается к двум рамерам резьбы
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G3/4 + G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,019
Вес (с упаковкой) (кг) 0,02
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 46 x 39 x 39

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова