Штуцер с внутренней резьбой G1. Латунь. Для систем полива

Штуцер латунный с внутренней резьбой G1. Удобен для подключения к насосам с напорной стороны. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Штуцер латунный с внутренней резьбой G1. Удобен для подключения к насосам с напорной стороны. Для подключенния быстросъемных коннекторов для шлангов.

Особенности и преимущества
Высококачественные соединительные элементы из латуни
  • Надежность и долговечность
Удобное резиновое кольцо на захвате
  • Для легкого использования и оптимальной фиксации
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет Латунь
Вес (кг) 0,055
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 40 x 43 x 43

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.

Области применения
  • Полив сада
  • Для полива больших садово-огородных участков.
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова