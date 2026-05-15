Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Благодаря этому новая линия AF 50 Signature Line мгновенно узнаваема как лучшее устройство Kärcher в своей категории. Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важен воздух, которым вы дышите, все, что вам нужно сделать, это задержать дыхание на несколько секунд, и вы поймете. К счастью, только стильный дизайн нашего самого мощного очистителя воздуха AF 50 Signature Line захватывает дух. Благодаря высокоэффективному HEPA-фильтру с содержанием активированного угля он надежно фильтрует мелкую пыль, аллергены, болезнетворные микроорганизмы и даже запахи и химические пары из воздуха, которым вы дышите. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму он постоянно регулирует мощность в соответствии с качеством воздуха и не оставляет после себя ничего, кроме чистого воздуха и настоящего ВАУ-эффекта.