Воздухоочиститель Фильтрация воздуха 50 Signature Line

Очиститель воздуха AF 50 Signature Line с лазерной сенсорной технологией, автоматическим режимом, дисплеем, фильтрацией HEPA и фильтрацией с активированным углем удаляет болезнетворные микроорганизмы, мелкую пыль, аллергены и запахи в помещениях площадью от 50 м² ¹⁾ до 100 м².

Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Благодаря этому новая линия AF 50 Signature Line мгновенно узнаваема как лучшее устройство Kärcher в своей категории. Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важен воздух, которым вы дышите, все, что вам нужно сделать, это задержать дыхание на несколько секунд, и вы поймете. К счастью, только стильный дизайн нашего самого мощного очистителя воздуха AF 50 Signature Line захватывает дух. Благодаря высокоэффективному HEPA-фильтру с содержанием активированного угля он надежно фильтрует мелкую пыль, аллергены, болезнетворные микроорганизмы и даже запахи и химические пары из воздуха, которым вы дышите. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму он постоянно регулирует мощность в соответствии с качеством воздуха и не оставляет после себя ничего, кроме чистого воздуха и настоящего ВАУ-эффекта.

Особенности и преимущества
Преимущества Signature Line
Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Фильтр High Protect 13
HEPA-фильтр для удаления патогенных микроорганизмов и аэрозолей Для связывания запахов и паров химических веществ.
Цветной дисплей
Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Система с 2 воздухозаборниками
  • Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
4 вращающихся колеса
  • Улучшенная мобильность передвижения
Бесшумная работа
  • Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
  • Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт) 50
Подходящая площадь помещения (м²) до 100
Мощность потока воздуха (м³/ч) макс. 520
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности 5
Цвет Белый
Вес (без аксессуаров) (кг) 9,3
Вес (с упаковкой) (кг) 11,35
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 290 x 290 x 580
¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.

Оснащение

  • Двойная система фильтрации
  • Индикатор замены фильтра
  • Индикация качества воздуха
  • Термометр
  • Индикация относительной влажности воздуха
  • Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
  • Автоматический режим
  • Ночной режим
  • Функция блокировки
  • Таймер
Области применения
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
Принадлежности
