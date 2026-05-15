Воздухоочиститель Фильтрация воздуха 50 Signature Line
Очиститель воздуха AF 50 Signature Line с лазерной сенсорной технологией, автоматическим режимом, дисплеем, фильтрацией HEPA и фильтрацией с активированным углем удаляет болезнетворные микроорганизмы, мелкую пыль, аллергены и запахи в помещениях площадью от 50 м² ¹⁾ до 100 м².
Только наши самые инновационные и высокопроизводительные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Благодаря этому новая линия AF 50 Signature Line мгновенно узнаваема как лучшее устройство Kärcher в своей категории. Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важен воздух, которым вы дышите, все, что вам нужно сделать, это задержать дыхание на несколько секунд, и вы поймете. К счастью, только стильный дизайн нашего самого мощного очистителя воздуха AF 50 Signature Line захватывает дух. Благодаря высокоэффективному HEPA-фильтру с содержанием активированного угля он надежно фильтрует мелкую пыль, аллергены, болезнетворные микроорганизмы и даже запахи и химические пары из воздуха, которым вы дышите. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму он постоянно регулирует мощность в соответствии с качеством воздуха и не оставляет после себя ничего, кроме чистого воздуха и настоящего ВАУ-эффекта.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature LineПодпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Фильтр High Protect 13HEPA-фильтр для удаления патогенных микроорганизмов и аэрозолей Для связывания запахов и паров химических веществ.
Цветной дисплейИндикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Система с 2 воздухозаборниками
- Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
4 вращающихся колеса
- Улучшенная мобильность передвижения
Бесшумная работа
- Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
- Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|50
|Подходящая площадь помещения (м²)
|до 100
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|макс. 520
|Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм)
|0,3 мкм >= 99,95 %
|Уровни производительности
|5
|Цвет
|Белый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|9,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,35
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 290 x 580
|¹⁾ Рекомендуемый размер помещения из расчета высоты потолка 3 м и трехкратного воздухообмена в час при работе на максимальном уровне мощности.
Оснащение
- Двойная система фильтрации
- Индикатор замены фильтра
- Индикация качества воздуха
- Термометр
- Индикация относительной влажности воздуха
- Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Функция блокировки
- Таймер
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях