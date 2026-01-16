Вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой? Эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 Twin от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 680 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка может быть оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время. Контейнер может быть легко удален и безопасно опорожнен без контакта с грязью.