Ручная подметальная машина S 4 Twin
С мусорным баком на 20 л, боковой щеткой и шириной 680 мм: подметальная машина S 4 Twin используется на небольших и более узких поверхностях и обеспечивает идеальную очистку кромок.
Вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой? Эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 Twin от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 680 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка может быть оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время. Контейнер может быть легко удален и безопасно опорожнен без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Практичный колпачок для боковой щетки.Боковое крепление без инструментов для быстрой настройки и установки.
Удобная подножкаМожет храниться в вертикальном положении, занимая очень мало места
Регулировка высоты с помощью байонетного соединенияУборка без переутомления обеспечивается индивидуальной регулировкой высоты рукоятки
Большой контейнер для мусора
- С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простое снятие контейнера для мусора
- Мусор легко высыпать из контейнера
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Разгрузка собранного мусора производится легко и без контакта с ним.
Большая ширина подметания
- Высокая эффективность очистки.
Подметание близко к краям
- Тщательная подметание углов, кромок и щелей.
Практичная ручка для переноски
- Подметальная машина легко переносится и хранится благодаря ручке для переноски.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|680
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|20
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,2
|Масса рабочая (кг)
|10,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,599
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Бесступенчатая нажимная ручка
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Видео