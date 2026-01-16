Ручная подметальная машина S 4 Twin

С мусорным баком на 20 л, боковой щеткой и шириной 680 мм: подметальная машина S 4 Twin используется на небольших и более узких поверхностях и обеспечивает идеальную очистку кромок.

Вам нужно подмести лепестки цветов весной, песок летом, осенние листья или грязь зимой? Эффективная и эргономичная подметальная машина S 4 Twin от Kärcher обеспечит чистоту дома и сада. С помощью основной щетки, боковой щетки и общей шириной 680 мм он без труда очищает поверхности до 1800 м² в час. Машина транспортирует грязь непосредственно в мусорную корзину объемом 20 л. Длинные волосы на боковых щетках обеспечивают идеальную очистку по краям. Регулируемая по высоте нажимная ручка может быть оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. При необходимости машину можно полностью сложить для экономии места. Установка боковой щетки без инструментов уникальна, поэтому машина готова к использованию в любое время. Контейнер может быть легко удален и безопасно опорожнен без контакта с грязью.

Особенности и преимущества
Ручная подметальная машина S 4 Twin: Практичный колпачок для боковой щетки.
Практичный колпачок для боковой щетки.
Боковое крепление без инструментов для быстрой настройки и установки.
Ручная подметальная машина S 4 Twin: Удобная подножка
Удобная подножка
Может храниться в вертикальном положении, занимая очень мало места
Ручная подметальная машина S 4 Twin: Регулировка высоты с помощью байонетного соединения
Регулировка высоты с помощью байонетного соединения
Уборка без переутомления обеспечивается индивидуальной регулировкой высоты рукоятки
Большой контейнер для мусора
  • С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простое снятие контейнера для мусора
  • Мусор легко высыпать из контейнера
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
  • Разгрузка собранного мусора производится легко и без контакта с ним.
Большая ширина подметания
  • Высокая эффективность очистки.
Подметание близко к краям
  • Тщательная подметание углов, кромок и щелей.
Практичная ручка для переноски
  • Подметальная машина легко переносится и хранится благодаря ручке для переноски.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) 680
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2400
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,2
Масса рабочая (кг) 10,2
Вес (с упаковкой) (кг) 11,599
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 760 x 668 x 940

Scope of supply

  • Боковые щетки: 2 шт.

Оснащение

  • Эргономичная ручка
  • Бесступенчатая нажимная ручка
  • Положение для хранения
  • Подножка для компактного помещения
  • Замена боковой щетки без применения инструментов
  • Устанавливаемый в вертикальном положении бункер

