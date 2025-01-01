Adaptador de torneira externa sem rosca

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Order number: 2.645-256.0O adaptador para torneira é ideal para torneiras sem rosca com diâmetro externo entre 15 e 20 mm. Compatível com todos os sistemas de encaixe.
diâmetro externo (mm)
15 20
Cor
preto
Peso (kg)
0
Peso, incluindo embalagem (kg)
0.1
Medidas (CxLxA) (mm)
62 x 58 x 50
Ao conectar esses produtos à rede de água potável, você deve observar os requisitos da norma EN 1717. Se necessário, consulte um especialista em instalações sanitárias.
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