Adaptador de torneira externa sem rosca

O robusto adaptador de torneira sem rosca é utilizado para conectar mangueiras com conectores a torneiras sem rosca. Graças ao redutor, diâmetros externos entre 15 e 20 mm são perfeitamente compatíveis. A instalação é simples e pode ser feita sem ferramentas, bastando fixar o parafuso borboleta à braçadeira de aço inoxidável. Compatível com todos os sistemas de encaixe rápido.

Para machos sem rosca Para uso universal. Redutor Conexão prática para torneiras com diâmetro externo entre 15 e 20 mm. Parafuso de asa em aço inoxidável Instalação fácil, sem necessidade de ferramentas. Sistema de fixação por velcro Compatível com todos os sistemas de encaixe padrão.