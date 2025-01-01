      Conector de mangueira preto com adaptador metálico e braçadeira ajustável, fundo branco.

      Adaptador de torneira externa sem rosca

      Order number: 2.645-256.0

      O adaptador para torneira é ideal para torneiras sem rosca com diâmetro externo entre 15 e 20 mm. Compatível com todos os sistemas de encaixe.