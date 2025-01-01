      Cabeçote de aspirador Kärcher com design preto e detalhes amarelos, visto em fundo branco.

      Bocal para piso duro

      Order number: 2.863-322.0

      Os bocais para pisos duros da Kärcher para os aspiradores de pó sem saco e a bateria VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax limpam até mesmo pisos duros e delicados com suavidade.