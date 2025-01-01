Bocal para piso duro

Graças ao rolo particularmente macio, o bocal para pisos duros limpa cuidadosamente pisos sensíveis como parquet, laminado, cortiça, PVC, linóleo e azulejos, com um efeito duradouro. Foi desenvolvido especialmente para os modelos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax, deslizando suave e delicadamente sobre o piso. Outra vantagem é a articulação flexível do bocal para pisos duros, que permite extrema manobrabilidade e excelente acesso sob móveis. Outras características práticas: Os LEDs no bocal para pisos duros tornam a sujeira mais visível, garantindo uma limpeza ainda mais completa.

Rolo macio para limpeza delicada Proteção de pisos sensíveis. LEDs para melhor visibilidade da poeira A poeira invisível pode ser removida com muita eficiência. Junta flexível Excelente manobrabilidade e fácil de limpar debaixo dos móveis. Proteção contra impactos leves O perfil de sujeira nas laterais do bocal de piso protege áreas sensíveis.