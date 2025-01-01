Chega de aspirar antes de limpar! Graças à tecnologia de 4 rolos com rotação contrária, o nosso aspirador de pisos sem fio FC 7 remove de forma rápida e sem esforço a sujidade do dia a dia, seca ou molhada, de todos os tipos de pisos duros. Com a função turbo selecionável, ele também pode ser usado para sujidade muito difícil e até mesmo nas bordas. Ele consegue aspirar até cabelos graças ao filtro de pelos. Isso resulta em uma economia de tempo de até 50%** em comparação com os métodos de limpeza convencionais e em resultados de limpeza cerca de 20% melhores em comparação com um esfregão comum*. Com uma autonomia de 45 minutos, a bateria potente consegue limpar até 175 m² de pisos duros resistentes e frestas. O volume de água e a velocidade de rotação dos rolos umedecidos automaticamente podem ser ajustados em dois níveis de limpeza para se adequarem ao tipo de piso, e não há necessidade de arrastar baldes graças aos reservatórios de água limpa e suja separados.

Limpar com um pano é 20%* mais eficiente do que com um esfregão e muito mais prático. Sem esforço: Sem precisar arrastar um balde, torcer o pano de limpeza do chão à mão ou esfregar. Extremamente silencioso Nível de ruído agradável de apenas 59 dB. Dois modos de limpeza diferentes, além da função turbo. A rotação do rolo e a quantidade de água podem ser ajustadas dependendo do tipo de sujeira e do piso, com função Boost adicional para sujeira mais difícil. Adequado para todos os tipos de pisos rígidos, incluindo parquet, laminado, pedra, cerâmica, PVC e vinil. A baixa umidade residual significa que o piso pode ser transitado novamente após aproximadamente 2 minutos. Autonomia de aproximadamente 45 minutos graças à potente bateria de íon-lítio. Máxima liberdade de movimentos durante a limpeza, graças à independência das tomadas elétricas – não é preciso ficar trocando de tomada. O visor LED de três estágios funciona como um indicador intuitivo do nível da bateria. Monitoramento inteligente do nível do tanque Sinal visual e acústico para tanque de água doce vazio e tanque de água suja cheio. Proteção contra transbordamento: desligamento automático se o reservatório de água suja não for esvaziado. Estação de estacionamento e limpeza Posicionamento mais elevado do equipamento no estacionamento para facilitar a remoção e secagem dos rolos. Armazenamento prático de acessórios na estação de limpeza.