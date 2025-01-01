Site em manutenção - Prometemos ser breves
Limpeza de pisos
Order number: 1.055-701.0
Desempenho de área por carga de bateria (m²)
175
Capacidade do tanque, água doce (mL)
400
Capacidade do tanque, água suja (mL)
200
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
100 240
Freqüência (Hz)
50 60
largura de trabalho do rolo (mm)
300
Tempo de secagem do piso (min)
2
nível de pressão sonora (dB(A))
59
Tensão da bateria (V)
25
Capacidade da bateria (Ah)
2.85
Autonomia da bateria (min)
45
Tempo de carregamento da bateria (h)
4
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
4.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
8
Medidas (CxLxA) (mm)
310 x 230 x 1210
** Os limpadores de piso Kärcher podem reduzir pela metade o seu tempo de limpeza, já que a sujeira doméstica comum pode ser removida de pisos duros em uma única etapa, eliminando a necessidade de aspirar antes de passar o esfregão.
* Os limpadores de piso Kärcher alcançam um desempenho de limpeza até 20% melhor em comparação com um esfregão convencional com capa de pano na categoria de teste "Limpeza". Refere-se aos resultados médios dos testes de eficiência de limpeza, remoção de sujeira e limpeza de bordas.
