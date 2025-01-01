Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Tesoura para aparar relva e arbustros a bateria
Order number: 1.444-200.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
(cm)
20
(mm)
10
(cm)
12
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria – poda de arbustos¹⁾ (m)
máx. 800 máx. 1600
(m)
máx. 1000 máx. 2000
Autonomia por carga de bateria²⁾ (min)
máx. 100 máx. 200
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.3
Medidas (CxLxA) (mm)
582 x 100 x 174
²⁾ Usar com lâmina de relva
¹⁾ Metros lineares de comprimento da lâmina
Scope of supply
Equipment
Manual
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