Sem ligação à corrente elétrica? Sem problema! Os novos dispositivos a bateria da plataforma Kärcher Battery Power de 36 V trazem flexibilidade às tarefas de limpeza. Seja para limpar móveis de jardim, latas de lixo, carros pequenos ou até barcos, a lavadora de alta pressão a bateria K 2 Battery é a ferramenta ideal para qualquer tarefa de limpeza de menor escala em casa. A seleção dos modos padrão, turbo e detergente permite ao utilizador realizar diferentes tarefas de limpeza com a pressão ideal. Os diferentes níveis de pressão são definidos simplesmente trocando a lança de pulverização. Para ainda mais flexibilidade, também é possível conectar uma mangueira de sucção Kärcher para captar água de outras fontes. Graças à inovadora tecnologia Real Time Technology, o visor LCD da bateria mostra informações sobre a sua capacidade. Durante o funcionamento e o carregamento, a capacidade da bateria é exibida em minutos e, durante o armazenamento, em percentagem. A bateria de iões de lítio de longa duração e potente, substituível, e o carregador estão incluídos e são compatíveis com todos os dispositivos da plataforma Kärcher Battery Power de 36 V.

Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 36 V Tecnologia em tempo real com visor LCD da bateria: tempo de funcionamento restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria de 36 V. Duradouro e potente graças às células de íon-lítio. Pistola de alta pressão com indicador de nível de pressão Uma variedade de lanças de pulverização oferece três níveis de pressão diferentes para resultados ideais na limpeza de diferentes superfícies. O visor da pistola de alta pressão facilita o controle do nível de pressão selecionado. Sucção de água Compatível com a mangueira de sucção Kärcher para limpeza sem necessidade de ligação à água. A mangueira de sucção pode ser adquirida separadamente. Uso de detergente Mangueira de sucção para uso com detergentes. Os detergentes Kärcher aumentam a eficiência e ajudam a proteger e cuidar da superfície que está sendo limpa. Armazenamento integrado de acessórios A mangueira, as lanças de pulverização e a pistola de gatilho podem ser armazenadas de forma organizada e compacta. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão encaixa e desencaixa do dispositivo e da pistola de gatilho de forma rápida e fácil.