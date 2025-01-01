      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios, incluindo duas lanças e carregador.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão sem fio

      K 2 Battery Set

      Order number: 1.117-220.0

      • Plataforma de bateria de 36 V, indicador de pressão, desempenho de área de 20 m²/h.
      • Mangueira HD de 4 m, mangueira de sucção para detergente.
      • Bateria de 36 V, carregador de bateria, lavadora de alta pressão, lança de pulverização única