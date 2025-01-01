Torne-se um especialista em limpeza com o aplicativo Kärcher Home & Garden. Em combinação com a lavadora de alta pressão Kärcher K 2 Power Control, você pode obter resultados de limpeza impecáveis. O aplicativo inclui um consultor prático que auxilia o usuário com dicas e truques para cada tarefa de limpeza. O aplicativo também oferece um serviço completo, incluindo informações sobre o equipamento, o aplicativo e o portal de serviços da Kärcher. A lavadora de alta pressão vem equipada com uma pistola de alta pressão e duas lanças de pulverização com adaptador Quick Connect. O nível de pressão pode ser ajustado diretamente na lança Click Vario Power, para máximo controle em cada tarefa de limpeza. O equipamento também possui uma alça telescópica com altura ajustável para transporte e armazenamento confortáveis, uma mangueira de sucção para aplicação fácil de detergentes, suportes práticos para acessórios, pistola de alta pressão e cabo, além de uma mangueira de 5 metros.

