      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com mangueira e dois bicos pretos, sobre fundo branco.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      K 2 Power Control *EU

      Order number: 1.673-600.0

      • Suporte para aplicativo, desempenho de área de 20 m²/h
      • Cabo telescópico, mangueira HD de 5 m, mangueira de sucção para detergente
      • Lança de pulverização Vario Power, lavadora de alta pressão