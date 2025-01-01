Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Lavadora de alta pressão
Order number: 1.676-220.0
Tensão (V)
220 240
Freqüência (Hz)
50 60
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 120 / 2 - máx. 12
Taxa de fluxo (L/h)
380
Desempenho da área (m²/h)
25
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência de entrada nominal (kW)
1.6
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
4.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
5.9
Medidas (CxLxA) (mm)
264 x 256 x 450
