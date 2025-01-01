Graças ao consultor prático de aplicação no aplicativo Casa e Jardim, que oferece suporte à lavadora de alta pressão K 3 Power Control, a Kärcher possibilita resultados de limpeza ainda melhores e transforma o usuário em um especialista em limpeza. O aplicativo também oferece um serviço completo, incluindo informações sobre o equipamento, o aplicativo e o portal de serviços da Kärcher. O nível de pressão adequado para cada aplicação pode ser definido diretamente na lança de pulverização e verificado no visor da pistola de pulverização G 120 Q Power Control, para máximo controle e a pressão ideal para cada superfície. A troca entre o modo de alta pressão e o modo detergente pode ser feita sem a necessidade de trocar a lança de pulverização. O detergente pode ser aplicado de forma rápida, simples e prática a partir do reservatório integrado. A K 3 Power Control da Kärcher também impressiona com uma alça telescópica extensível para transporte e armazenamento confortáveis, um suporte para maior estabilidade, suportes para acessórios e cabo, além do sistema Kärcher Quick Connect. O suporte também pode ser usado como uma segunda alça de transporte, facilitando o levantamento do equipamento para uma prateleira ou o carregamento no porta-malas de um carro.

Aplicativo Casa e Jardim O aplicativo Kärcher Home & Garden transforma você em um especialista em limpeza. Utilize nosso amplo conhecimento da Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. Serviço completo e prático – todas as informações sobre o dispositivo, sua aplicação e nosso portal de serviços. Pistola de gatilho Power Control com conexão rápida e lanças de pulverização. A configuração ideal para cada superfície. Três níveis de pressão e um nível para detergente. Controle total – o visor manual mostra as configurações que foram definidas. Conexão rápida para facilitar a conexão de mangueiras e acessórios de alta pressão. Cabo telescópico com altura ajustável Para uma altura de puxar conveniente. Totalmente retrátil para armazenamento ideal. Solução para tanque limpo Limpo e prático – o reservatório de detergente pode ser removido para abastecer. O prático reservatório de detergente simplifica a aplicação de produtos de limpeza. Os detergentes Kärcher aumentam a eficiência, protegem e cuidam da superfície.