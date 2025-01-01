Com uma capacidade de bombeamento de até 11.000 litros por hora, a bomba submersível SP 11.000 Dirt bombeia água de reservatórios e lagos de jardim com rapidez e eficiência. Ela bombeia água limpa e suja, contendo partículas de sujeira de até 20 mm de diâmetro. Um pré-filtro está disponível como opcional para proteger o impulsor da bomba contra partículas de sujeira ainda maiores. A bomba submersível para água suja também possui um interruptor de nível que liga e desliga a bomba de acordo com o nível da água, evitando o funcionamento a seco. O interruptor de nível pode ser fixado para que a bomba funcione mesmo com um nível de água baixo, até uma profundidade residual de 25 mm. Outros recursos incluem: vedação robusta com anel deslizante para maior durabilidade, possibilidade de extensão da garantia para cinco anos e rosca de conexão rápida para mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2".

Selo facial de cerâmica. Para uma vida extra longa. Interruptor de nível Liga e desliga a bomba de acordo com o nível da água, evitando que funcione a seco. Conexão rápida Rosca de conexão para conectar de forma rápida e simples mangueiras de 1", 1 1/4" e 1 1/2" ou uma conexão G1. Projetado para água suja Bombeamento confiável de água com partículas de sujeira de até 20 mm de tamanho. Possibilidade de consertar o interruptor de nível Para transição para operação contínua. Alça de transporte confortável Confortável de segurar e também pode ser usado como suporte para corda. Pré-filtro robusto e fácil de acoplar como acessório. Protege a bomba contra sujidade excessiva, evitando assim o bloqueio do impulsor da bomba.