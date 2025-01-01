O aspirador a vapor SV 7 da Kärcher combina as vantagens dos limpadores a vapor com os pontos fortes dos aspiradores a seco. Ele aspira, por exemplo, migalhas do chão, limpa com um pano úmido e depois seca o piso. E faz tudo isso confortavelmente em uma única etapa. Com essas máquinas multifuncionais impressionantes e os acessórios adequados, todos podem manter a casa limpa – de forma simples, confortável, rápida e sem produtos químicos.

dispositivo 3 em 1 Vaporização, aspiração e secagem em um único procedimento. Sistema de filtragem multiestágios Água, sujeira grossa, espuma e filtros HEPA (EN 1822:1998) removem até as menores partículas. Bocal de chão prático Troca rápida e simples para 3 aplicações diferentes em todos os tipos de pisos duros e carpetes. Operação fácil A potência de sucção pode ser controlada na alça e o fluxo de vapor regulado no próprio aparelho. Controle de potência de sucção de 4 níveis A potência de sucção pode ser ajustada individualmente de acordo com a superfície e o tipo de sujeira. Controle de volume de vapor em 5 níveis O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade. Vapor ininterrupto O tanque pode ser reabastecido de forma rápida e fácil para uso contínuo. Compartimento integrado para armazenamento de cabos Organização ideal dos cabos para armazenamento de dispositivos com economia de espaço. Trava de segurança infantil Bloqueia a função de vapor para evitar o uso indevido. Ampla gama de aplicações O aparelho multifuncional com diversos acessórios é ideal para uso doméstico sem a necessidade de produtos químicos.