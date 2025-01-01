      Aspirador Kärcher com acessórios diversos, incluindo escovas, bocais e filtros, dispostos em fundo branco.

      Aspirador a vapor

      SV 7

      Order number: 1.439-490.0

      • Potência térmica de 2.200 W, pressão de vapor de 4 bar.
      • Reservatório de água que pode ser reabastecido sempre que necessário, tempo de aquecimento de 5 minutos.
      • Acessórios multifuncionais