O WD 3 S V-15/4/20 é potente e eficiente em termos de energia, com uma potência de entrada nominal de apenas 1.000 watts. O aparelho, a mangueira de sucção e o bocal para pisos Clips são perfeitamente coordenados para resultados de limpeza excelentes em caso de sujidade seca, húmida, fina ou grossa. O aspirador de pó e água impressiona pelo seu design compacto e robusto depósito de aço inoxidável de 15 litros, cabo de 4 m, mangueira de sucção de 2 m e saco de filtro de lã. O filtro de cartucho de peça única permite aspirar sujidade seca e húmida sem necessidade de trocar o filtro. A função de soprador é útil para limpar áreas de difícil acesso. A mangueira pode ser guardada de forma organizada para poupar espaço, pendurando-a na cabeça do aparelho. O cabo pode ser guardado no gancho para cabos, enquanto os tubos e os bocais para pisos são armazenados no para-choques. Com o sistema de fecho Pull & Push, abrir e fechar o depósito é extremamente simples. O cabo do aspirador pode ser removido e os acessórios podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Outra característica inteligente: ferramentas e peças pequenas podem ser armazenadas na superfície da cabeça do aparelho. Aalça de transporte com formato ergonômico torna o transporte confortável.

Filtro de cartucho Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição adicional do filtro. Instalação e remoção simples do filtro por rotação, sem necessidade de peças de travamento adicionais. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado com segurança utilizando os ganchos para cabos integrados. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Prateleira de armazenamento Para o armazenamento seguro de ferramentas e peças pequenas, como parafusos e pregos. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e alta capacidade de retenção de poeira. Estacionamento intermediário da alça na cabeça do dispositivo Ao fazer uma pausa no trabalho, estacione rapidamente a alça na cabeça do dispositivo. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar. Sistema de travamento "Puxe e Empurre" Para abertura e fechamento rápidos, fáceis e seguros do recipiente. Alça de transporte com formato ergonômico O dispositivo é fácil e prático de transportar.