O aspirador de pó e água WD 5 P V-25/5/22, com potência nominal de 1.200 watts, proporciona resultados de limpeza ideais em sujeira seca, úmida, fina ou grossa. O aparelho vem com um recipiente de plástico de 25 litros, um cabo de 5 metros, uma mangueira de sucção de 2,2 metros, um bocal de piso intercambiável, um filtro plano plissado e um saco de filtro de lã. A tomada integrada com interruptor liga/desliga automático permite a conexão de ferramentas elétricas. A sujeira resultante de serragem ou lixamento é aspirada diretamente. O seletor rotativo permite ajustar a potência de sucção conforme necessário. Graças à tecnologia patenteada de remoção do filtro, o filtro plano plissado pode ser removido em segundos, evitando o contato com a sujeira. O botão de limpeza do filtro pode ser pressionado para limpar o filtro de forma eficiente e restaurar a potência de sucção. A alça removível com proteção eletrostática permite a conexão direta de acessórios à mangueira de sucção. A mangueira pode ser fixada na cabeça do aparelho para armazenamento compacto. A posição de estacionamento prevista no para-choque permite que os tubos e o bocal de chão sejam armazenados de forma rápida e prática durante uma breve pausa no trabalho.

Tomada elétrica com interruptor liga/desliga automático para uso com ferramentas elétricas. A sujeira resultante de aplainamento, serragem ou esmerilhamento é aspirada diretamente. O aspirador de pó é ligado e desligado automaticamente através da ferramenta elétrica. Limpeza de filtro excepcional Fortes pulsos de ar movem a sujeira do filtro para o recipiente com o simples toque de um botão. A potência total de sucção é rapidamente restaurada. Tecnologia patenteada de remoção de filtro Remoção rápida e fácil do filtro da caixa de filtros – sem contato com a sujeira. Para aspiração de líquidos e sólidos sem necessidade de substituição do filtro. Armazenamento da mangueira na cabeça do dispositivo A mangueira de sucção pode ser armazenada de forma compacta, pendurando-a na cabeça do aparelho. Mecanismos de segurança intuitivos para usuários destros e canhotos. Armazenamento prático de cabos e acessórios Armazenamento de acessórios que economiza espaço, é seguro e de fácil acesso. O cabo de alimentação pode ser armazenado com segurança utilizando os ganchos para cabos integrados. Função de soprador prática Nos casos em que a aspiração não for possível, pode-se utilizar a prática função de soprador. Remoção de sujeira sem esforço, por exemplo, de um leito de cascalho. Limpeza suave para superfícies delicadas ou objetos complexos. Saco de filtro de lã Material de lã polar com tripla camada, extremamente resistente a rasgos. Para uma potência de sucção mais duradoura e excelente retenção de poeira. Alça removível Diferentes bicos podem ser conectados diretamente à mangueira de sucção. Para facilitar a aspiração, mesmo em espaços confinados. Posição de estacionamento prática Estacionamento intermediário rápido e fácil do tubo de sucção e do bocal de piso durante interrupções de trabalho. O dispositivo, a mangueira de sucção e o bocal de piso estão perfeitamente coordenados. Para obter os melhores resultados de limpeza – seja com sujidade seca, húmida, fina ou grossa. Para máxima conveniência e flexibilidade na hora de aspirar.