Aspirator robot cu functie de mop
Cod produs: 1.269-670.0
Dispozitiv alimentat cu baterii.
1
Timp de incarcare acumulator (min)
330
Tipul bateriei.
Acumulatori li-ion
Capacitatea bateriei (Ah)
2.6
Durata de curăţare per încărcare (min)
130
Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
80
Recipient de murdărie 2 în 1 (ml)
420
Rezervor de apă curată 2 în 1 (ml)
250
Putere de aspirație (Pa)
4000
Nivelul de putere acustică. (dB(A))
65
Numărul fazelor de curent (Ph)
1
Tensiune (V)
100 - 240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Culoarea
Alb
Actualizări software disponibile până la
2030-12-31
Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
3.1
Greutate cu staţie de încărcare (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
4.8
Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
80
Diametrul robotului (mm)
325
Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
66 x 146 x 101
Set de livrare
Echipamente
Manual de utilizare
