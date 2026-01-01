Descoperă RVC 3, robotul aspirator care transformă curățenia într-o experiență complet automată. Cu navigație precisă LiDAR și control intuitiv prin aplicație, RVC 3 curăță sistematic pardoselile dure și covoarele cu fir scurt – chiar și umed, atunci când este necesar. Sistemul de perii și aspirație colectează eficient murdăria în recipientul integrat, iar funcția de ștergere asigură o curățare mai profundă și o colectare eficientă a prafului. Când nivelul bateriei scade, robotul revine singur la stația de încărcare și își continuă curățenia de unde a rămas. Prin aplicație, poți seta ușor ce camere să fie curățate, în ce mod – uscat, umed sau deloc. Grație senzorilor, RVC 3 evită obstacolele și scările, iar dacă are nevoie de ajutor, te anunță prin mesaje vocale. Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi – el se ocupă de restul.

Putere mare de aspirare Cu o putere de aspirație de 15.000 Pa, majoritatea tipurilor de murdărie – inclusiv boabe de piper, arahide sau fulgi de cereale – pot fi îndepărtate eficient. Există patru moduri de aspirație diferite, care pot fi alese pentru fiecare tip de curățenie. Acțiunea combinată a periei principale și a periei laterale asigură o curățare deosebit de eficientă a întregii case. Perii care previn încurcarea părului RVC 3 Comfort are o structură specială pe suportul periei, care împiedică încâlcirea părului în perii. Astfel, necesitatea de întreținere din partea utilizatorului este redusă. Peria laterală cu formă specială previne încâlcirea părului. Structura specială a periei principale previne eficient încâlcirea părului. Navigare precisă Cu navigație LiDAR rapidă și robustă, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric. Senzor de protecție la cădere Senzorii de cădere previn în mod fiabil căderea RVC 3 de pe trepte sau denivelări, de exemplu. Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă. Control comod prin aplicație cu WLAN Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări. Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației. Protecția datelor și actualizări În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens. Întregul transfer de date între aplicația de pe smartphone și robotul tău de aspirare și spălare se realizează printr-un cloud către servere aflate exclusiv în Germania. Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale. Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje. Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși). Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar. Ajustarea parametrilor de curățare Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață). Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației. RVC 3 pornește automat curățenia conform programărilor stabilite.