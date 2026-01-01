Pompa submersibila de inalta presiune BP 4 Deep Well este ideala pentru folosirea surselor alternative de apa. Este adecvata atat pentru udarea gradinii, cat si pentru alimentarea cu apa a casei - impreuna cu un regulator de presiune. Folosirea apei din fantana proprie pentru gospodarie si gradina, va genera economii considerabile de apa potabila. Carcasa din inox a pompei si racordurile cu filet sunt extrem de rezistente. Prefiltrul integrat si piciorul de fixare protejeaza corespunzator admisia de apa a pompei contra contaminarii in timpul si dupa instalare. Funia de 15 m furnizata poate fi montata pe pompa, permitand astfel coborarea in siguranta in put. Datorita comutatorului de pornire/oprire de la capatul cablului, pompa poate fi utilizata confortabil si in siguranta. Setul inclus pentru racordarea furtunului poate fi utilizat pentru conectarea furtunurilor de 3/4" si 1" la pompa, fara niciun fel de probleme. Include o supapa de siguranta integrata.

Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet Durata de viata extinsa si rezistenta la lovituri Include racord pompa si supapa de retinere Racord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa. Suport de montare ca ajutor de instalare Protectie de incredere contra murdariei, la coborarea si instalarea pompei. Comutator pornire/oprire la capatul cablului Functionare convenabila si sigura a pompei. Include funie prindere 15 metri Pentru fixarea sigura a pompei, Prefiltru integrat Protejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.