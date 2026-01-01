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Țară: România
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.295-361.0Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.
Dimensiunea ambalajului (l)
5
Unitate ambalare (Bucată)
1
Greutate (kg)
5
Greutate cu ambalaj (kg)
5.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
192 x 145 x 248
Fișă cu date de securitate
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Domenii de utilizare