Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Recipient de detergent Kärcher Wood Cleaner, etichetă galbenă cu imaginea unei persoane utilizând un aparat de curățare în grădină.

    Detergent pentru suprafete din lemn

    Cod produs: 6.295-361.0

    Solutie de curatare pentru toate suprafetele de lemn tratate sau netratate rezistente la apa precum mobilierul de gradina, pardoseala din lemn si terase. Foarte eficient si protectiv pentru material.