Indiferent daca avem de-a face cu murdarie uscata sau umeda, fina sau aspra - duza comutabila uda si de aspirare cu uscare asigura aspirarea perfecta a murdariei si impresioneaza prin comportamentul glisant optim datorita cilindrilor laterali. Acesta se poate adapta rapid si usor la murdaria umeda si uscata prin intermediul unui comutator de picior. Include varful practic de parcare pentru parcarea intermediara rapida si confortabila a tevii de aspirare a duzei de podea pe durata pauzelor de lucru.

Duză extra-lungă (lungimea duzei aproximativ 615 mm) Ajunge în adâncitura celor mai greu accesibile spații de curățat. Compatibil cu toate aspiratoarele umed-uscat și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden. Poate fi ușor curbată pentru a ajunge în zone care nu pot fi curățate cu duza standard pentru spații înguste.