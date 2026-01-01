EWM 2 îndepărtează cu ușurință petele și stropii până la margine, fără a fi nevoie de o găleată sau de frecare neobosită. Cum este posibil? EWM 2 transformă acest proces, făcând mopurile tradiționale redundante. Rolele sunt mereu umezite cu apă curată, iar murdăria colectată este depozitată în rezervorul de apă reziduală. Dispozitivul lasă podelele cu până la 20% mai curate decât mopurile convenționale¹⁾. Datorită formei subțiri și a articulației flexibile pivotante, EWM 2 nu doar ajunge cu ușurință sub mobilier, dar și economisește spațiu de depozitare. Timpul de uscare al pardoselii este de aproximativ două minute, făcându-l potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure (gresie, parchet, laminat, PVC, vinil etc.). Bateria puternică cu ioni de litiu oferă o durată de funcționare de aproximativ 20 de minute, suficient pentru a curăța până la 60 m² de podea cu ajutorul dispozitivului.

Îndepărtează murdaria și petele Înlocuiește mopul și găleata tradițională Curăță chiar până la margine. Curățare cu 20%¹⁾ mai eficientă în comparație cu utilizarea unui mop tradițional și mai confortabilă. Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire. Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantă Curățarea fără efort sub mobilier și în jurul obiectelor. Usor de manevrat și utilizare confortabilă datorită greutății scăzute a produsului. Depozitare compacta Potrivit pentru toate pardoselile dure (de exemplu, parchet lacuit, laminat, gresie, PVC, vinil) Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute. O gamă largă de agenți de curățare și produse de îngrijire pentru toate tipurile de pardoseli. Aproximativ 20 minute autonomie pentru puternicul acumulator litiu-ion Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele. Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei. Stație de parcare cu depozitare pentru role Depozitarea și parcarea practică a dispozitivului și a rolelor.