Flexibilitate maximă fără energie electrică. Datorită motorului puternic pe benzină, aparatul de spălat cu presiune nu se bazează pe o sursă de alimentare. Noua lance de pulverizare va duce experienta de curatare la nivelul următor. Cadrul său robust și roțile mari fac de asemenea G 7.180 potrivit pentru utilizare pe terenuri dificile. Caracteristicile optimizate, precum și noile accesorii au îmbunătățit semnificativ gama anterioară G. G 7.180 ideal pentru terase, căi de acces, remorci, camioane și multe altele.

Capac rabatabil Cadrul pliabil face G 7.180 ușor de stocat. Accesorii noi Accesoriile noi și îmbunătățite asigură o curățare chiar mai eficienta și mai ușoară. Rezervor de detergent detașabil Rezervorul detașabil de detergent face ca umplerea lui să fie ușoară. Rezervorul poate fi curățat cu ușurință. Roți foarte mari Roțile foarte mari îl fac potrivit și pentru utilizarea pe terenuri dificile. Șoc automat Pornire rapida cu ajutorul socului automat.