Încarcator rapid 36 V 24450330 Karcher | Kärcher

Încărcătorul rapid pentru toate bateriile de 36 V readuce întreaga putere a bateriei într-un timp scurt. Bateria de 36 V / 2,5 Ah Kärcher, de exemplu, se încarcă 80% în doar 48 de minute. În plus, încărcătorul are suport de perete integrat.

Încărcător rapid Încarcă acumulatorul de 36 V/2.5 Ah până la 80% în 48 de minute. Încarcă acumulatorul de 36 V/5.0 Ah până la 80% în 90 de minute. O gamă largă de aplicații Suport pentru perete Cu fixare pe perete.