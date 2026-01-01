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    Încarcator rapid 36 V 24450330 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Încărcător Kärcher pentru baterii de 36V, negru, cu afișaj digital și indicatori luminoși pe partea superioară.

    Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V

    Cod produs: 2.445-033.0

    Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.