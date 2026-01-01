Încarcator rapid 36 V 24450330 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.445-033.0Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.
Platforma bateriei.
Platformă baterie 36 V
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
48 layout:battery_charging_time 98 layout:battery_charging_time 78 layout:battery_charging_time 138
Curent de încărcare. (A)
2.5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
50 - 60
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.7
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
184 x 133 x 88
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Manual de utilizare
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