Fă din murdărie pe mașini, trepte, unelte de grădină și mobilier de exterior o amintire: aparatul de spălat cu presiune K 2 Premium FJ, cu lance de pulverizare și Dirt Blaster cu jet rotativ, este soluția ideală pentru sarcini de curățare ocazionale în jurul proprietății tale. Roțile fac transportul K 2 Premium FJ simplu, oriunde este nevoie. Pentru mai mult confort, sistemul Quick Connect permite conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune de 4 metri din dispozitiv și pistolul de pulverizare. Toate accesoriile incluse pot fi depozitate ușor pe aparatul K 2 Premium FJ. Incl. duza de spumare pentru spumă bine aderentă și putere maximă de dizolvare a murdăriei.

Curat si ordonat Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat. Roți mari Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat Sistem de conectare rapidă Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.