Aparatul de spălat cu presiune K 5 Comfort Premium Connect este echipat cu un motor durabil, răcit cu apă, care asigură performanță constantă, iar tamburul convenabil pentru furtun, cu furtun PremiumFlex, oferă flexibilitate maximă. Pistolul de pulverizare G 180 Q Comfort Connect reduce vizibil forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului, permițând un lucru confortabil și fără oboseală. Afișajul LCD al pistolului oferă 3 niveluri de presiune, inclusiv eco!Mode și 2 niveluri de detergent, adaptate diferitelor sarcini de curățare. Reglajul nivelului direct pe pistol îmbunătățește și ergonomia în timpul utilizării. Datorită sistemului Quick Connect, furtunul de înaltă presiune poate fi conectat rapid și fără efort, iar lancea inovatoare Multi Jet 4-în-1 combină patru tipuri de jet, care pot fi reglate comod prin simpla rotire a capului lancei. Mai mult, conceptul de detergent 2-în-1 asigură confort suplimentar și aplicarea optimă a detergentului, adaptată fiecărei sarcini. Presiunea poate fi ajustată direct de pe smartphone, prin conexiunea Bluetooth la aplicația Kärcher Home & Garden, care oferă și consultant de aplicații integrat, precum și sfaturi și trucuri utile.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Concept de detergent 2Way!Wash™ Conceptul inovator de detergent oferă flexibilitate maximă și dozare optimă pentru fiecare sarcină de curățare. Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Utilizare convenabilă și ușoară a detergenților. Detergenții Kärcher (opționali) nu doar protejează suprafața, ci oferă rezultate mai eficiente și de durată. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 25% plastic reciclat¹⁾ Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾