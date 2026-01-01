Datorită motorului durabil, răcit cu apă, aparatul de spălat cu presiune K 7 Comfort Premium Connect oferă putere constantă pentru sarcini de curățare frecvente, iar tamburul integrat pentru furtun, cu furtun PremiumFlex, asigură flexibilitate ridicată. Pistolul de pulverizare G 180 Q Comfort Connect este echipat cu afișaj LCD, cu 3 niveluri de presiune, inclusiv eco!Mode, și 2 niveluri pentru detergent. Pentru utilizare fără oboseală, funcția COMFORT!Hold reduce semnificativ forța necesară pentru menținerea apăsată a trăgaciului, iar reglajul nivelului direct pe pistol îmbunătățește considerabil ergonomia. Sistemul practic Quick Connect permite conectarea rapidă și fără efort a furtunului de înaltă presiune, iar lancea de pulverizare versatilă Multi Jet 4-în-1 combină patru tipuri de jet, care pot fi selectate comod prin simpla rotire a capului lancei. Conceptul practic de detergent 2-în-1 asigură, de asemenea, o aplicare optimă a detergentului, în funcție de zona de utilizare. Datorită conexiunii Bluetooth cu aplicația Kärcher Home & Garden, presiunea poate fi setată convenabil prin intermediul smartphone-ului. Aplicația oferă, de asemenea, un consultant de aplicații util, precum și sfaturi și trucuri practice.

Multi Jet 4-în-1 Numeroase opțiuni de curățare datorită celor 4 duze diferite într-o singură lance de pulverizare. Nu este necesară schimbarea lăncii, pentru un plus de confort. Pur și simplu rotiți capul lăncii pentru a schimba tipul de pulverizare. Concept de detergent 2Way!Wash™ Detergentul poate fi distribuit prin aparat și duza Multi Jet sau, pentru mai multă spumă, prin duza de spumă (inclusiv dozarea detergentului). Utilizare convenabilă și ușoară a detergenților. Detergenții Kärcher (opționali) nu doar protejează suprafața, ci oferă rezultate mai eficiente și de durată. Furtun de înaltă presiune PremiumFlex Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare. Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare. Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate. Performanțe excepționale Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare. Transport ergonomic Mânerul telescopic cu mecanism de blocare permite un transport ușor, confortabil și ergonomic. Roțile cu structură din material moale permit deplasarea ușoară și fără efort a aparatului. Mânerul de transport permite ridicarea ușoară și ergonomică a aparatului. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii. Caracteristici de sustenabilitate Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾. Consum de apă cu până la 80% mai mic comparativ cu un furtun de grădină convențional²⁾