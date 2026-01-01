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    Kit absorbție, 3.5 m 29971100 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Furtun negru Kärcher cu conectori la ambele capete, pe fundal alb.

    Kit absorbție, 3.5 m

    Cod produs: 2.997-110.0

    Gata pentru a fi conectat şi protecţie la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reţinere şi principiul de etanşare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.