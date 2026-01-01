Kit absorbție, 3.5 m 29971100 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.997-110.0Gata pentru a fi conectat şi protecţie la vid: kitul de aspirare, care include un furtun de aspirare de 3,5 m, filtru de aspirare, supapă de reţinere şi principiul de etanşare PerfectConnect. Ideal pentru pompele de grădină și alimentarea de serviciu cu apă a gospodăriei.
Lungime (m)
3.5
Dimensiune filet
G1
Diametru
3/4″
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.9
Greutate cu ambalaj (kg)
0.9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
80 x 380 x 380
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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