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    Lavete de unică folosință EasyFix 28632990 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Un teanc de lavete de curățare albe și galbene, așezate una peste alta, pe un fundal alb.

    Lavete de unică folosință EasyFix

    Cod produs: 2.863-299.0

    Setul de 15 lavete de unică folosință pentru duza de podea EasyFix face curățarea rapidă și igienică a suprafețelor dure. Benzile galbene cu scai permit fixarea lor cu ușurință.