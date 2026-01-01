Lavete de unică folosință EasyFix 28632990 Karcher | Kärcher

Setul de 15 lavete de unica folosinta din microfibre pentru duza EasyFix. Veți avea întotdeauna o laveta curata la indemana, pentru o curățare chiar mai simpla și mai igienică pe toate suprafețele dure. Chiar și colțurile sau spatiile inguste sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta de unică folosință poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea EasyFix a aparatului de curățat cu abur. Fixati laveta pe duza EasyFix și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi ușor aruncată la gunoiul menajer, ușurându-vă astfel efortul si timpul pentru spălarea lavetei murdare.

Aveți întotdeauna o laveta curată la indemana Pentru rezultate de curățare strălucitoare. Simplu și igienic fără a fi nevoie să spălați nimic Laveta de unică folosință va reduce efortul și timpul pentru spălarea lavetei murdare. Sistem comod de fixare cu scai Fixarea simplă și rapidă a lavetei datorită fixarii cu scai Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Laveta de unică folosință acoperă toate laturile duzei de podele Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Material de înaltă calitate și putere mare de absorbtie Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure.