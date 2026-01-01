Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-30 Battery asigură o tăiere precisă datorită firului său de tăiere împletit, ajunge cu ușurință în fiecare colț al grădinii și datorită funcției de tăiere pe margini se asigură o tăiere uniformă de-a lungul potecilor și a teraselor. În același timp, firul de tăiere se ajustează automat pentru a asigura lungimea ideală. Unghiul de înclinare este, de asemenea, ajustabil pentru a tunde iarba de sub obstacolele joase. Protecția pentru plante previne deteriorarea accidentală a florilor și a copacilor din apropiere. Iar designul ergonomic al mânerului telescopic și sistemul de prindere cu două mâini reduc efortul utilizatorului.

Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Cap de tuns ajustabil Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină Protecție pentru plante reglabilă Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor Mâner telescopic Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile. Mâner cu design ergonomic Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar Mâner de apucare cu două mâini, reglabil pe înălțime. Pentru o poziție comodă de lucru Extensie automată a firului Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Capac de protecție Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V. Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit