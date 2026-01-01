Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică - aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, atât în deplasare, cât și în jurul casei. Doar conectați furtunul și este gata de utilizare. Furtunul de aspirație, disponibil separat, permite utilizarea cu apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă variată de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un MultiJet 5-în-1 pentru flexibilitate maximă în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă) poate fi utilizată cu toate dispozitivele din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.

Curățenie mobilă Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii. Curățarea este posibilă chiar și fără conexiune la apă datorită furtunului de aspirație sau căruciorului cu rezervor de apă de 12 litri (ambele disponibile separat). Pastrare practica a accesoriilor pe aparat Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu. Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare. Căruciorul cu rezervor de apă reîncărcabil de 12 litri este disponibil ca accesoriu opțional. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiune de 24 bar (max.) pentru o curățare intermediară eficientă. Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile. Furtun flexibil Manevrare simplă a furtunului. Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare) Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.