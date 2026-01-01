OC 7-18 Handheld este companionul ideal pentru curățarea mobilă și îndepărtează eficient murdăria medie, atât în deplasare, cât și în jurul casei. Pe lângă conectarea directă la furtunul de grădină, aparatul portabil cu presiune medie oferă și posibilitatea de a prelua apă din surse externe, cum ar fi recipiente sau bazine de colectare a apei, folosind furtunul de aspirație furnizat, cu filtru de apă, pe o distanță de până la 5 metri. În combinație cu puternica baterie detașabilă Kärcher de 18 V, OC 7-18 funcționează complet independent de surse de energie și apă. Designul ergonomic asigură manevrare confortabilă, iar reglajul presiunii în 2 trepte permite ajustarea între 11 și 24 bar, ideal pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea duratei de funcționare a bateriei. Un afișaj LED oferă informații despre modul selectat și starea de încărcare a bateriei. Lancea Multi Jet 5-în-1 permite comutarea rapidă între cinci tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură curățare delicată și eficientă chiar și pe suprafețe sensibile. Astfel, OC 7-18 poate fi utilizat în mod variat — la camping, după ture cu bicicleta sau în grădină.

Curățarea în mișcare Cu furtunul inclus și acumulatorul de 18 V (neinclus), curățarea din mers este ușoară și mobilă. Flexibil pentru numeroase sarcini de curățare: biciclete, echipament de camping, cărucioare sau curățarea rapidă a mașinii. Alimentarea cu apă se poate face prin furtunul de grădină sau prin furtunul de aspirație din surse externe. Reglarea presiunii cu indicație LED În funcție de sarcina de curățare, puteți comuta între Max (24 bari) și eco!Mode¹⁾ (aprox. 11 bari). Ideal pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea autonomiei bateriei până la 30 de minute. Lumina LED oferă informații despre modul selectat și starea curentă de încărcare a acumulatorului. Gamă completă de accesorii Multi Jet combină cinci tipuri de pulverizare într-o singură duză, reglabilă prin simpla rotire a capului. Furtunul de aspirație permite folosirea apei din canistră, găleată sau râu. Libertate de mișcare datorită lungimii de 5 m. Duza de spumă facilitează aplicarea detergentului pentru o curățare și mai eficientă a murdăriei persistente. Presiune medie eficientă și delicată Tehnologia eficientă a duzelor Kärcher și Multi Jet 5-în-1 permit o curățare delicată cu economie de apă. Alegere ideală pentru protejarea componentelor sensibile de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile. Design ușor și ergonomic Datorită greutății reduse și designului ergonomic, curățitorul este confortabil chiar și la utilizări îndelungate. Designul compact asigură dimensiuni reduse pentru transport și depozitare. Acumulator Kärcher Battery Power 18 V (nu este inclus) Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.