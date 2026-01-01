Aparatul de curatat terase PCL 4 îndepărtează cu ușurință murdăria încăpățânată de pe terasele din lemn, oferind o curățare completă și uniformă. Pentru utilizare, conectați dispozitivul la furtunul de grădină și începeți curățarea. Sistemul combinat de două perii rotative, ușor de înlocuit, și controlul debitului de apă asigură o îndepărtare eficientă a murdăriei, fără a consuma mai multă apă decât este necesar. Rolele sunt proiectate astfel încât să curețe două plăci până la margine într-o singură trecere, economisind timp. Datorită periilor versatile, PCL 4 este ideal atât pentru lemn și WPC, cât și pentru suprafețele netede și sigilate din piatră, oferind o curățare completă și delicată.

Două perii cilindrice rotative de înaltă calitate (incluse la livrare pentru suprafețe din lemn) Curățarea completă și uniformă a suprafețelor din lemn în zonele exterioare, cu randament optim. Două duze deasupra periilor Îndepărtează murdăria într-o singura trecere. Îndepărtează murdăria încăpățânată. Volumul apei poate fi reglat Curățare eficientă cu apa. Atașarea centrală a periilor Curățarea până la marginea suprafeței, chiar și la colțuri sau muchii. Perii cu role înlocuibile Periile cilindrice pentru suprafețe din lemn sunt potrivite pentru curățarea podelelor din lemn și a suprafețelor WPC. Periile cilindrice pentru suprafețe din piatră (disponibile ca accesoriu opțional) sunt potrivite pentru plăcile de piatră netede și impregnate. Motor puternic pentru angrenarea periilor Ușor de lucrat cu efort minim necesar.