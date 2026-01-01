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    Perie universală 26438700 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Perie rotativă Kärcher cu peri negri, design ergonomic, fundal alb.

    Perie universală

    Cod produs: 2.643-870.0

    Peria universala pentru o curatare optima. Se monteaza pe pistolul de declansare al aparatului de spălat cu presiune, îndepărtează murdăria și protejează suprafetele delicate.