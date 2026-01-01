Perie universală 26438700 Karcher | Kärcher

Datorită perilor permeabili, peria universală poate desprinde murdăria și sa clăteasca simultan. Perii moi protejează suprafețele delicate, fără a compromite performanțele de curățare. Potrivita si pentru curatarea bicicletelor.

Poate fi atașata la pistolul de declanșare O mână este liberă. Perii moi Îndepărtați murdăria și clătiți-o. Peri de jur împrejur Pentru curățare în locuri incomode.