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    Roller brushes wooden surface PCL 6 | Kärcher

    Patru perii cilindrice cu fire metalice, aranjate în rând, pe fundal alb.

    Roller brushes wooden surface PCL 6

    Cod produs: 2.644-477.0