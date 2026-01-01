Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix este ușor de utilizat și intuitiv, oferind controlul aburului în două trepte pentru a se adapta la diferitele suprafețe și grade de murdărie. Depozitarea practică a accesoriilor pe aparat și funcția de parcare pentru duza de podea adaugă confort în timpul procesului de curățare cu abur. Duza de podea EasyFix, cu articulație flexibilă, asigură o ergonomie maximă și oferă rezultate de curățare excelente datorită tehnologiei cu lamelă. Prin intermediul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de podea se atașează rapid și ușor la duza de podea și se îndepărtează fără a intra în contact cu murdăria. SC 2 EasyFix oferă o curățare completă fără substanțe chimice și poate fi utilizat în mod universal. Aparatul elimină eficient până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure standard din gospodărie. Datorită gamei variate de accesorii, inclusiv gresie, plite și chiar cele mai mici crăpături, curățarea devine eficientă și igienică. Aparatul SC 2 EasyFix îndepărtează cu succes și murdăria persistentă.

Depozitare accesorii și poziție de staționare Compartiment confortabil de depozitare a accesoriilor și staționare ușoară a duzei pentru podea în timpul pauzelor. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Accesorii multifuncționale Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Reglare a cantității de abur în 2 trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire