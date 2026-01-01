Aparatul de curățat cu aburi SC 4 EasyFix oferă un nivel ridicat de confort, dispunând de un compartiment integrat pentru depozitarea cablurilor, un compartiment pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de stationare pentru duza de podea. Duza de podea EasyFix garantează o ergonomie excelentă datorită articulației sale flexibile, în timp ce tehnologia lamelară asigură rezultate de curățare strălucitoare. Cu ajutorul sistemului convenabil de fixare cu velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Reglarea aburului în două trepte permite adaptarea intensității aburului la suprafață și la nivelul de murdărie. Gama largă de accesorii face ca gresia, plita, hota de evacuare și chiar și cele mai mici spații să strălucească rapid ca nouă, îndepărtând chiar și cea mai încăpățânată murdărie. Rezervorul de apă permanent reîncărcabil și detașabil permite o curățare neîntreruptă. SC 4 EasyFix curăță fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde în casă. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu aburi Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice de uz casnic.

Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Compartiment integrat pentru depozitarea cablului Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavete de microfibră pentru podea și lavete din microfibră cu performanțe mai bune de curățare. Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Reglare a cantității de abur în 2 trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Depozitare accesorii și poziție de staționare Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor. Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit.