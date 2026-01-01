Doar produsele noastre cele mai inovatoare și de înaltă performanță poartă semnătura pionierului tehnologiei și fondatorului companiei Alfred Kärcher. Noua linie SC 5 Deluxe Signature: recunoscută drept cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Aparatul de curățat cu abur de top SC 5 Deluxe Signature Line transformă curățenia într-un exercițiu relaxant. Funcții de ultimă generație precum puterea de abur, care poate fi ajustată la suprafață și gradul de murdărie, funcția VapoHydro, care poate fi folosită pentru a porni apa caldă pe lângă abur, asigură momente WOW în timpul lucrului. Rezervorul este detașabil și reîncărcat permanent, garantând o curățare neîntreruptă. Datorită afișajului LED în timp real, poți vedea cât de repede dispozitivul este gata de utilizare, iar datorită compartimentului pentru depozitarea accesoriilor încorporat, va economisi spațiul din locuință.

Beneficiile Signature Line Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă. Afișaj LED al temperaturii în timp real Procesul de încălzire poate fi monitorizat în timp real până la temperatura maximă de 150∘C. Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcare Depozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Funcţia VapoHydro În plus faţă de aburi se poate folosi şi apa fierbinte. Astfel se îndepărtează murdăria rezistentă mai uşor şi este clătită Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Controlul debitului de abur în trei trepte Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie. Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit.