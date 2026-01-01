Curățenie și călcat? Cu toată viteza înainte! Nicio problemă pentru Kärcher SC 5 EasyFix. Acesta este cel mai puternic aparat de curățat cu abur din clasa sa, având o presiune a aburului de 4,2 bari și oferind și o opțiune de conectare pentru un fier de călcat cu abur sub presiune. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure tipice de uz casnic. Cu ajutorul diferitelor accesorii, gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici spații vor deveni impecabil de curate, indiferent dacă acestea prezintă murdărie ușoară sau încăpățânată. Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă permite lucrul ergonomic. Iar tehnologia lamelară garantează rezultate perfecte de curățare. Laveta de curățare a podelei poate fi atașată cu ușurință la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Funcția VapoHydro îndepărtează și mai ușor murdăria încăpățânată prin adăugarea de apă caldă. Intensitatea aburului poate fi ajustată în funcție de suprafață și de murdărie. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut în permanență, asigurând o curățare neîntreruptă. Caracteristici suplimentare includ compartimentul integrat pentru depozitarea cablurilor, compartimentul pentru depozitarea accesoriilor și poziția de stationare pentru duza de podea.

Funcţia VapoHydro Adaugă apă fierbinte la abur, ceea ce face ca murdăria să fie îndepărtată mult mai ușor și spălată rapid Pentru o curățare mai bună. Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare. Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei. Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă Pentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă. Accesorii multifuncționale Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc. Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei. Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii. Reglarea debitului de abur în patru trepte Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Depozitare accesorii și poziție de staționare Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor. Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat Ușor de oprit/pornit. Compartiment integrat pentru depozitarea cablului Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii.