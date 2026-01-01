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    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie SE 2 Car | Kärcher

    Aspirator Kärcher galben cu accesorii: duze, filtru, și manual de instrucțiuni pe fundal alb.

    Aspirator cu spalare prin injectie-extractie

    SE 2 Car

    Cod produs: 1.081-202.0