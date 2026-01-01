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    Set de bobine LTR 36 Battery (3 buc. în set) | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Trei bobine negre cu fir verde pentru trimmer, pe fundal alb.

    Set de bobine LTR 36 Battery (3 buc. în set)

    Cod produs: 2.444-017.0

    Bobina (care vine în set de trei) cu fir de tăiere răsucit asigură rezultate perfecte de tăiere în locuri greu accesibile. Este potrivită pentru toate trimmerele de 36 V Kärcher Battery.