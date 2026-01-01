Set de bobine LTR 36 Battery (3 buc. în set) | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.444-017.0Bobina (care vine în set de trei) cu fir de tăiere răsucit asigură rezultate perfecte de tăiere în locuri greu accesibile. Este potrivită pentru toate trimmerele de 36 V Kärcher Battery.
Grosimea liniei (mm)
2
Lungimea liniei pe bobină (m)
3.4
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
55 x 55 x 24
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare