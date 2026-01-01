☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Set lavete sticlă pulverizare pentru exterior 26331310 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete albe Kärcher din microfibră și un suport gri, pe fundal alb.

    Set lavete sticlă pulverizare pentru exterior

    Cod produs: 2.633-131.0

    Ideală pentru geamurile exterioare: laveta din microfibre pentru ștergere la exterior cu sistem de fixare cu scai și un număr mare de fibre abrazive. Inclusiv racletă pentru murdărie persistentă.