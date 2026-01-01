Set lavete sticlă pulverizare pentru exterior 26331310 | Kärcher

Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta de ștergere din microfibră poate fi foarte ușor atașată la sticla de pulverizare, respectiv înlocuită. Deoarece conține un număr deosebit de mare de fibre abrazive, padul este potrivit în special pentru curățarea ferestrelor exterioare. Racleta de murdărie inclusă îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă de pe fereastră.