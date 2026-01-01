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    Set suplimentar sticlă pulverizare 26331290 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de curățare Kärcher cu pulverizator, lavetă albă, cartuș gri și instrucțiuni pe hârtie.

    Set suplimentar sticlă pulverizare

    Cod produs: 2.633-129.0

    Noul set Extra cu sticlă de pulverizare, care include o lavetă de ștergere din microfibră cu fixare cu scai, raclete de ștergere late și înguste, racletă pentru murdăria grosieră și un flacon de 20 de ml de concentrat pentru curățarea geamurilor.