Set suplimentar sticlă pulverizare 26331290 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.633-129.0Noul set Extra cu sticlă de pulverizare, care include o lavetă de ștergere din microfibră cu fixare cu scai, raclete de ștergere late și înguste, racletă pentru murdăria grosieră și un flacon de 20 de ml de concentrat pentru curățarea geamurilor.
Cantitatea (Bucată)
1
Compoziția fibrelor textile
80% Poliester; 15% Poliamidă
Culoarea
Alb
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
120 x 120 x 250
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
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