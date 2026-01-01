Aspiratorul cu abur SV 7 de la Kärcher combină avantajele aburului cu punctele forte ale aspiratoarelor uscate. Cu un singur aparat, puteți aspira firimiturile de pe podea, șterge umed și chiar usca podeaua la final. Astfel, curățarea devine mai convenabilă, realizată într-o singură operațiune. Aparatele universale convingătoare, împreună cu accesoriile potrivite, vă asigură că veți avea sub control curățenia din întreaga gospodărie - simplu, comod, rapid și fără substanțe chimice. Descoperiți versatilitatea și eficiența aspiratorului cu abur SV 7 de la Kärcher, partenerul dumneavoastră de încredere pentru o curățare completă și igienică în întreaga casă.

Dispozitiv 3-in-1 Curatare cu abur, aspirare si uscare intr-o singura procedura. Sistem de filtrare multiplu Apa, spuma si filtrele HEPA (EN 1822:1998) retin chiar si cele mai mici particule. Duza pentru podea confortabila Comutare rapida si simpla intre 3 aplicatii diferite pe toate suprafetele dure si covoare. Operare simplă Puterea de aspirare poate fi controlata de pe maner, iar fluxul de abur reglat de pe aparat. Control al puterii de aspiratie pe 4 nivele Puterea de aspirare poate fi reglata individual conform suprafetei si murdariei. Control al volumului de abur pe 5 nivele Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire Abur continuu Rezervorul poate fi reumplut rapid si usor pentru o utilizare continua. Compartiment integrat pentru depozitarea cablului Depozitare optima a cablului pentru economie de spatiu. Protecție impotriva accesului copiilor Blocheaza functia de abur pentru a proteja aparatul impotriva utilizarii necorespunzatoare. Gama larga de aplicatii Aparatul multifunctional cu accesorii multiple, este ideal pentru utilizarea in gospodarie, fara utilizarea substantelor chimice.