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    Aspirator vertical Karcher VC 5 13491000 | Kärcher

    Aspirator vertical Kärcher cu accesorii, inclusiv duză și filtre, pe fundal alb.

    Aspirator de mana

    VC 5

    Cod produs: 1.349-100.0